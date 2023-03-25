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Spor

Ermeni taraftarlardan İstiklal Marşı'na saygısızlık

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan Milli Takımımız maç öncesi İstiklal Marşı seremonisinde ıslıklandı.

25 Mart 2023 Cumartesi 20:32 - Güncelleme:
Ermeni taraftarlardan İstiklal Marşı'na saygısızlık
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'na sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.

UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

İstiklal Marşı'na saygısızlık

Ermeni taraftarlar maçın başındaki milli marşların okunması sırasında İstiklal Marşımızı yuhaladı.

Ermeni taraftarlar, karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplanmaya başladı. Ermeni taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tamamen satılmıştı.

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