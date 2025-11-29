İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Ernest Muçi: Asla pes etmemelisiniz

Trabzonspor'un Konyaspor galibiyetinde takımının üçüncü golünü atan Ernest Muçi, maç sonrası yaptığı değerlendirmede geri dönüşün takım karakterini gösterdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Asla pes etmemelisiniz
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede takımının 3. golünü kaydeden Ernest Muçi, maçın ardından konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Karakter gösterdiklerini belirten Arnavut oyuncu, "Bugün bizim adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. Ligin ilk iki sırasındaki takımlar birbiriyle oynayacakları için onlara yaklaşmak adına kendi adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düşmek istemezdik ama 1-0'dan sonra karakter, istek gösterdik. Sonucunda da 3 puan aldık. Böyle devam edeceğiz." dedi.

"ASLA PES ETMEMELİSİNİZ"

Sözlerine devam eden Muçi, "Asla pes etmemelisiniz. İlk haftalar istediğim gibi geçmedi ama her şey bir anda değişebiliyor. Odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

"EN GÜZEL GOL HANGİSİYDİ?" SORUSUNA NET CEVAP

Son olarak kendisine yöneltilen, "Başakşehir maçındaki ikinci golü mü, bugün attığı gol mü daha güzeldi?" sorusuna yıldız oyuncu, "Golün geldiği an, 3 puanı getirmesi, benim için bir ilki yaşatması ve sol ayakla olması nedeniyle Başakşehir maçında attığım gol."dedi.

