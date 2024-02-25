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Spor

Ernest Muçi: Bu şekilde devam etmek istiyoruz

Beşiktaş'ta attığı golle İstanbulspor galibiyetinin mimarlarından olan Ernest Muçi, karşılaşmayı değerlendirdi.

25 Şubat 2024 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Bu şekilde devam etmek istiyoruz
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi, İstanbulspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ernest Muçi yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Ben bir hücum oyuncusuyum, hücum katkısı ve gol katkısı vermem gerekiyor. Benden beklenen bu. Takıma yardımcı olmam daha önemli, savunmaya yardım etmem önemli. İyi oynadık, bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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