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Spor

Ernest Muçi: Hayalim Beşktaş'ta mümkün olan her kupayı kazanmak

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Ernest Muçi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Twente maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Hayalim Beşktaş'ta mümkün olan her kupayı kazanmak
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Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikleri maçtaki motivasyonu sahaya yansıtarak Twente'yi de mağlup etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Muçi, "Kazanırsak üst tura çıkacağız. Maça hazırız. İyi hazırlandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İyi bir skor almayı ümit ediyoruz. Athletic Bilbao maçından farklı olacak. Bu kez deplasmanda olacağız. O maçtaki motivasyonun aynı şekilde devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arnavut oyuncu, geçen sezon ara transfer döneminde transfer olduğu Beşiktaş'taki performansıyla ilgili bir soruyu, "Futbolda sürekli iyi olmak biraz zor. İnişlerin ve çıkışların olduğunu bilmeliyiz. Her zaman çalışmayı sürdürmek önemli. Hayalim Beşiktaş'ta mümkün olan tüm kupaları kazanmak. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Yeni hocamızla bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz." şeklinde yanıtladı.

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