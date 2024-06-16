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Spor

Ernest Muçi: Sürpriz yapmaya çalışacağız

EURO 2024'ün ilk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen Arnavutluk'ta Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2024 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Sürpriz yapmaya çalışacağız
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Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Arnavutluk'un EURO 2024'ün ilk maçında İtalya'ya 2-1 kaybetmesinin ardından konuştu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen genç oyuncu, "Maça çok iyi başladık. Atmosfer çok iyiydi. Taraftarımız evimizde hissettirdi. Bu sayede maça çok iyi girdik ve erken bir gol bulduk. Ama karşımızda çok kaliteli bir takım vardı. Çok hızlı gollerle bize karşılık verdiler. Onlar öne geçtikten sonra son şampiyona karşı geri dönüşe imza atmak çok zordu." dedi.

Gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Muçi, "Çok zor bir gruptayız. Ama hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi, bir sonraki tura geçmek. Bunu yapmaya çalışacağız. Maçlarımızı oynayıp yolumuza devam etmek zorundayız. Sürpriz yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Son olarak kendilerinden beklentinin oldukça yüksek olduğuna değinen Arnavut yıldız, "Taraftarların beklentisi yüksek, bu konuda haklılar. Açıkçası onlara ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Elimizden geleni yapıp bu grupta en iyisini başarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi, Arnavutluk'un İtalya'ya 2-1 yenildiği maçın 87. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

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