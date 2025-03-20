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Spor

Ernest Muçi ve Elan Ricardo için açıklama geldi! Beşiktaş iddiaları yalanladı

Beşiktaş, Ernest Muçi ve Elan Ricardo satılacağı yönünde çıkan haberleri yaptığı açıklama ile yalanladı. Yapılan açıklamada 'Taraftarlarımızdan masa başında kurgulanmış haberlere itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
Ernest Muçi ve Elan Ricardo için açıklama geldi! Beşiktaş iddiaları yalanladı
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Beşiktaş'ta ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Ernest Muçi ve Elan Ricardo için açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, iddiaların asılsız olduğunu ve Ernest Muçi ve Elan Ricardo için şu anda bir tasarruflarının bulunmadığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüp, Ernest Muçi ve Elan Ricardo için çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtirken, "Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere hiçbir futbolcumuzla ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz bulunmamaktadır. Bu konuda ısrarla yapılan manipülatif haberlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyor, taraftarlarımızdan masa başında kurgulanmış haberlere itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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