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Spor

Ernest Muçi'den kötü haber! Beşiktaş sakatlığını açıkladı

Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Ernest Muçi için açıklama yaptı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını öğrenildi. İşte detaylar....

IHA21 Kasım 2024 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Ernest Muçi'den kötü haber! Beşiktaş sakatlığını açıkladı
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Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakada sakatlanan Ernest Muçi'nin, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Arnavut futbolcunun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin tedavisine başlandığını açıkladı. Ernest Muçi sakatlığı sebebiyle 15-20 gün sahalardan uzak kalacak.

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