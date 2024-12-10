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Spor

Ernesto Valverde'den Jose Mourinho açıklaması: Dünya çapında bir hoca

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Fenerbahçe öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca Jose Mourinho ve Fenerbahçe hakkında önemli sözler söyledi.

10 Aralık 2024 Salı 23:56 - Güncelleme:
Ernesto Valverde'den Jose Mourinho açıklaması: Dünya çapında bir hoca
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Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolculardan Daniel Vivian açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin her yıl Avrupa'da oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Ernesto Valverde, "Çok fazla değişiklikler yaptık. Kısa zamanda çok fazla maç oynadık. Yarın Fenerbahçe de değişiklikler yapabilir. Farklı pozisyonda oynayan oyuncuları var. Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Her yıl Avrupa'da oynayan bir takım. Biz de en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETLER SONRASI GÜVEN DEPOLUYORUZ"

Zor olanın galibiyetlerden sonra kazanmaya devam etmek olduğunu söyleyen Valverde, "Galibiyetler sonrasında güven depoluyoruz. Sadece bu kadar aslında. Oynamaya devam etmelisiniz. Zor olan kazandıktan sonra devam etmek. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız' sözlerini kullandı.

"MOURINHO GİBİ DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAYA SAHİPLER"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takımdan övgü dolu sözlerle bahseden Valverde, "Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid'de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirdi. Çok kaliteli bir takım. Tadic, En-Nesyri ve Maximin gibi oyunculara sahipler. Yarın taraftarın da baskısıyla bir maç olacak" dedi.

"DERBİYİ İZLEDİM"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oldukça güçlü bir derbi olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Evet derbiyi izledim. Çok güçlü bir derbi oldu. Fenerbahçe de oldukça iyi oynadı. Derbiyi küçük detaylar belirler. Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe hak ettiği, kazanabileceği bir maç oynadı" sözlerini sarf etti.

Mourinho'ya karşı kendisinin ve çoğu kişinin aldığı sonuçların iyi olmadığını söyleyen Valverde, "Ona karşı oynadığım sonuçlar çok iyi değildi. Tabii ben değil çoğu kişinin iyi değildi" diyerek sözlerini noktaladı.

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