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Erol Bedir: Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

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Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Erol Bedir, Galatasaraylı oyuncuların özellikle 1-0 sonrasında çok zaman geçirdiklerini söyledi.

İşte Erol Bedir'in maç sonundaki açıklamaları...

''Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı. Muslera'nın sakatlığı 10 dakika sürdü. Galatasaray öne geçtikten sonra örnek olması gereken gibi oynamadı. Hakem de buna izin verdi. Buna rağmen 1-0'dan sonra yakalayıp Galatasaray'ı geçmemiz gerekirken ikinci golü yedik.''

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