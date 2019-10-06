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Erol Bedir ve Hikmet Karaman istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu görevlerinden istifa etti.

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Başkan Bedir, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunda olumsuz bir tablo içerisinde göreve geldiklerini ve yönetim kurulu üyeleriyle takımın kötü gidişatını değiştirmek için olağanüstü çaba gösterdiklerini kaydetti.

Maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarının altını çizen Bedir, "Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor'umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik. Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri'nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik." şeklinde görüş belirtti.

Bedir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle, hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım 'tam bağımsız' ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum."

Hikmet Karaman ise 2 yıl önce Erol Bedir'in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiği Kayseri'de çok mutlu günler geçirdiğini ve yeni dostlar edindiğini bildirdi.

Kayserispor'un kötü gidişatının şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle durdurulabileceğini altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparken de sonuç alabilmek adına 'her yol mübahtır' anlayışına sahip olanları da gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum. Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir."

Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun da görevinden istifa ettiği öğrenildi.

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