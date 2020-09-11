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Spor

Erol Bulut: ''3 puan ile başlamak istiyoruz''

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında ilk resmi maçına çıkıyor. Bulut maç öncesinde kadro açıklamasında bulundu.

11 Eylül 2020 Cuma 20:29 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 20:29
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Fenerbahçe kariyerine galibiyetle başlamak istediğini vurgulayan Erol Bulut, "Bugün ligin başlangıcını yapıyoruz. Rakibimiz kendi evinde iyi oynuyor. Bizim için önemli olan lige iyi başlamak, 3 puanla başlamak. Bugün 3 puan almamız ve yolumuza en iyi şekilde devam etmemiz öncelik. Hazırlıklarımız bu hedef için. Kamp dönemi iyi geçti. Derslerimizi iyi çalıştık. Bugün inşallah umduğumuz 3 puanı alıp lige başlarız. Sahada 11 oyuncu var. Çıkıp maçımızı oynayacağız. Lisans çıkan oyuncularımız var. Çıkmayan isimler de var. Maç 11 oyuncuyla oynanır. Biz de çıkıp oynayacağız. İlk maçımda galibiyet almak istiyorum. İnşallah iyi başlarız." dedi.

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