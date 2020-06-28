Erol Bulut: ''3 puan kaybettik, bize yakışmadı''

28 Haziran 2020 Pazar 00:29 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:29

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ekranları başındaki taraftarlar için güzel bir maçın geride kaldığını ve 6 golün atıldığını kaydetti.

Kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Bulut, "3 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Değerlendirmediğimiz pozisyonlar vardı. 3 kez öne geçtik, rakibimiz 3 gol atarak eşitledi. Bu bizim gibi bir takıma yakışmadı. Çok gol yiyen, defansta hata yapan bir takım değiliz. 3 hata yaptık, 3 gol yedik. Bunları analiz edip değerlendireceğiz." dedi.