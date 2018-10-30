Erol Bulut: Ayaklarımızın yere basması lazım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 11. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında alacakları 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, "Ayaklarımızın yere basması lazım. Aytemiz Alanyaspor karşılaşması kolay değil" dedi.

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karışında iyi bir oyunla galibiyete ulaştıklarını aktaran Bulut, futbolcuların büyük maçlara daha fazla konsantre olduğunu ifade etti.

Rakibin eksiklerinin olduğunu ancak sahada Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden Bulut, "Bize karşı oynayan takımın bütçesine bakın. Sahada 20 milyon avronun üzerinde olduğunu düşünüyorum. Benim takımımın geneli, 9 milyon avro bütçeye karşılık geliyor. Mevcut bütçeyle bunları başarabiliyorsak, demek ki doğru işler yapıyoruz. Sezon başında elimde 12-13 adam vardı. 5 hafta öyle oynayıp, en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da en iyisini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bulut, her maça iyi hazırlanılması gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ayaklarımızın yere basması lazım"

"Bu hafta sonu Aytemiz Alanyaspor maçı var. Galatasaray'a karşı nasıl hazırlandıysak, Aytemiz Alanyaspor maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Alacağımız 3 puan çok önemli. Buradan 3 puan aldığımızda, Galatasaray galibiyetinin önemi de artacak. Aytemiz Alanyaspor mağlup oldu, biz kazandık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Aytemiz Alanyaspor maçı kolay değil. Dikkatli olmamız gerekiyor. Galatasaray maçındaki ciddiyetle oynamamız lazım. İlk yarıda geriye 7 maçımız kaldı. İnşallah 21 puan daha alırız."

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kırklarelispor'u konuk edeceklerini hatırlatan Bulut, bu karşılaşmada, az forma şansı bulan futbolcularla sahaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Erol Bulut'un açıklamalarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kırklarelispor'u ağırlayacağı maç öncesi son idmanını yaptı.

Antrenmanın ilk bölümü medya mensuplarına açık tutuldu. (AA)