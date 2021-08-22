Erol Bulut: Benim aklıma direkt EURO 2020, Eriksen geldi

22 Ağustos 2021 Pazar 00:41 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 00:41

N'Sakala'nın maçtaki rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırılmasına değinen Bulut, "Futbolda görmek istemediğimiz bir durum. Bir anda yere yığıldı ve büyük şok yaşadık. Benim aklıma direkt EURO 2020, Eriksen geldi. Şok yaşadım. Durumu iyiymiş. Buradan çıkıp ziyaretine gideceğim. Beşiktaş camiasına çok geçmiş olsun." dedi.

Takımı değerlendiren genç hoca, "Kamptan beri biraz farklı Gaziantep izletmek istiyoruz. Son yıllarda hep kontra, savunma yapan Gaziantep vardı. Bunu da iyi yaptılar. Biz biraz daha pas trafiğini artırmaya çalışıyoruz. Kaliteli ayakları takıma katmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 transfer daha olacak gibi görünüyor. Daha iyi bir Gaziantep istiyor. Hücum ve defansa yeni isimler gelecek. Yakalanılan pozisyonlar var. İyi değerlendiremedik. Şanslı olsak, 2 fırsattan birini değerlendirsek 3 puanla ayrılacaktık. Temposu güzeldi. Bunun üzerine inşa edeceğiz. Detaylar maç kazandırıp kaybettiriyor. Detaylar üzerinde çalışacağız. Doğru yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.