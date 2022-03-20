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Spor

Erol Bulut: Bu galibiyeti hak ettik

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2022 Pazar 18:48 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:48
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşma sonrası konuşan Erol Bulut, "Oyuna istediğimiz gibi başladık. Yarım pozisyonda gol yedik. Takım oyunu bırakmadı. Sonuna kadar savaştık. İçeride 'Doğru yoldayız, böyle devam. Baskılı oynayacağız' dedim. Pozisyonları iyi değerlendik. Bu galibiyeti hak ettik." dedi.

Takımın hedefiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut, "Sezon başında koyduğumuz hedefi yakalamak için şansımız var. Alt tarafla arayı açmak önemli. Alt tarafla sıkıntımız olmaz. İstediğimiz yere gelmek için savaş vereceğiz." açıklamasını yaptı.

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