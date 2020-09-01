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Spor

Erol Bulut: ''Daha iyi olmamız lazım''

Fenerbahçe'nin Antalyaspor hazırlık maçının ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, 'Başlangıcı iyi yaptık, inşallah devamı da gelir' diye konuştu.

01 Eylül 2020 Salı 00:02 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 00:03
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

Eksikleri gidermeleri gerektiğini kaydeden Bulut, "Son 3 hazırlık maçımızı da değerlendirirsek, güzel bir çıkıştayız. Futbolcularımız istediklerimizi yansıtmaya çalıştı. 4-0 kazandık, güzel ama ufak eksiklikleri göz ardı etmememiz lazım, daha da iyi olmamız lazım. Başlangıcı iyi yaptık, inşallah devamı da gelir." dedi.

Maçta hat-trick yapan Thiam için de görüşlerini aktaran teknik adam, "Thiam bugün iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta keyifli hissettiğini bize gösterdi. Diğer futbolcularımıza da bakarsak, herkes elinden geleni yaptı. Yakaladığımız pozisyonları daha önce Alanya maçında iyi değerlendirememiştik, orada da 10-12 pozisyona girmiştik, bugün iyi yaptık, inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

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