Erol Bulut dedikodulara son noktayı koydu: Sonuna kadar takımın başındayım

Sarı- kırmızılı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında ağırlayacağı Bodrumspor ile Süper Lig'in 18'nci haftasında sahasında mücadele edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas ile antrenmana başlayan sarı- kırmızılılarda sakalıkları bulunan Adem Büyük ile Mustafa Akbaş idmana katılmazken, takımda morallerin yerinde olduğu gözlemlendi. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kamp sürecinin kendileri adına çok güzel geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"10 günlük bir dönem geçirdik. 2 hazırlık maçı yaptık. Hazırlık maçında da eksikliklerimizi gördük. İyi ve neyi eksik yaptıklarımızı gördük ama olumlu geçtiğini söyleyebilirim. 1- 2 tane ufak sakatlıklarımız oldu. Mustafa Akbaş olsun, Buğra olsun ve Eren olsun maalesef dünde Adem saha şartları uygun olmadığından dolayı suni çimde antrenman yapmak zorunda kaldı. Orada da bileğini burktu. Oda doktorun raporu doğrultusuna göre 5- 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yapacak bir şey yok. Şu an bunlarla mücadele etmek zorundayız. Yine hafta sonu ve yarınki maça 11 kişi çıkabiliyorsak iyi. Arkadaşlarımızla birlikte çıkıp mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

2 önemli futbolcularını sattıklarını kaydeden Bulut, "Onlardan da gelir elde etti kulübümüz. Transferlerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben halen takımın başındayım. Benim verdiğim bir söz var; ne olursa olsun takımın başında sonuna kadar duracağım. Ekibim ve futbolcularım ile birlikte sonuna kadar bu savaşı sürdüreceğim, Mayıs'ın sonuna kadar" diye konuştu.

Bulut, kamp sürecinde iyi performans gösteren genç futbolcuların olduğunu ifade ederek, "İnşallah olumla geçen kamp dönemimiz yarınki maçımıza ve hafta sonu lig maçımıza en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Yolumuza inşallah galip gelerek başlayıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sarı- kırmızılı takıma yeni transfer olan orta saha oyuncuları Robin Yalçın ile Barış Alıcı'yı değerlendiren Bulut, "Robin bize iyi uyum sağladı. Barış'ta üzerine koyarak gidiyor. Ne kadar son vuruşlarında biraz eksik olsa da pozisyonlara giriyor, gole yakın oluyor. Önümüzdeki maçlarda ve antrenmanlarıyla kendini geliştirip golleri atacaktır" dedi.

Defansa Mustafa Akbaş'ı aldıklarını belirten Bulut, "Maalesef kampta ufak bir sakatlık geçirdi. 4 hafta sonra bizimle olacak. Şu an durum bu" değerlendirmesinde bulundu.