Erol Bulut: Dikkatli olmalıyız

07 Ocak 2021 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Geçen seneki performansın üzerine koyarak gidiyorlar. Çoğunlukla eski oyunculardan oluşan bir takım. Dikkatli olmalıyız. Hücum opsiyonları yeterince olan bir takım. Kasımpaşa maçında çok iyi işer yaptık. Üzerine koyarak gitmemiz lazım. Aslında rakibimiz bizden daha çok dinlendi, belki daha çok bu maça hazırlanma fırsatı buldular ama biz yine de 3 puan istiyoruz.

Sadık Çiftpınar büyük bir sakatlıktan çıktı. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor. Malatyaspor'dan da ben onu çok iyi tanıyorum. Son maçta sol bekte oynadı ve müthiş işler yaptı. Bugün onu tercih ettik, umarım yine iyi oynar.