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Erol Bulut: Erken bir gol yedik, moralimiz bozuldu

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2'lik yenilgiyi değerlendirdi.

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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, 14-15 aylık süreç içerisinde takımı iyi bir yere getirdiklerini dile getirdi.

Genç teknik adam maçın ardından ''Erken bir gol yedik, moralimiz bozuldu. Ancak ilk yarıyı berabere bitirdik. İkinci yarı dengeli geçti. 14-15 ay içerisinde bu takıma bugüne kadar kovalayan bir takım durumundaydı, şu an kovalanan takım durumuna geldik. Buradan başımız dik ayrılıyoruz'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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