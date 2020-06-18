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Spor

Erol Bulut: ''Finale çıkmak mükemmel''

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

18 Haziran 2020 Perşembe 23:33 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:33
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Kariyeri açısından önemli bir başarı olduğunu kaydeden Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. Sezon başından beri ligde olsun, kupada olsun büyük performans gösteriyorlar. Onlardan istediklerimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorlar. 4-0'lık bir galibiyet alarak adımızı finale yazdırdık. Benim ve ekibimin kariyeri, kulübün durumu açısından mükemmel bir an. İnşallah bunun devamı gelir ve finalde de istediğimiz gibi oynarız. Oraya daha zamanımız var, şimdi önümüzde bir Trabzonspor maçı var, bu akşam eğlenip yarıdan itibaren Trabzonspor'a çalışacağız" dedi.

BENİM ESKİ KULÜBÜM

Trabzonspor'u değerlendiren genç hoca, "Trabzonspor ülkemizin en büyük kulüplerinden, şampiyonluk yolunda iyi oynuyorlar. Benim eski kulübüm, formasını terlettim. O gün geldiğinde en iyi şekilde performans göstererek kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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