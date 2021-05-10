10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'dan umduğunu bulamayan Gaziantep Futbol Kulübü, yerli hocaya dönmeye karar verdi. Kırmızı-Siyahlılar'ın hedefinde ise son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut yer alıyor. Genç teknik adamın takımın başına getirilmesi çalışmaların başladığı bildirildi.

Sezon biter bitmez Sa Pinto ile yollarını kesin olarak ayıracak olan Güneydoğu ekibinin ardından Bulut'u şehre davet ederek proje ile ilgili bilgilendirme yaparak şartları görüşeceği ifade edildi. Bulut'un da Gaziantep'ten gelen gayri resmi öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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