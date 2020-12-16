Erol Bulut: Gaziantep maçı zor geçecek

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:48 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:48

Bir gollerinin verilmediğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Dizilişimizi biraz değiştirdik, oyuna da iyi başladık, pozisyonlar bulup iyi top çeviriyorduk. Kırmızı karttan sonra 2. yarı 10 kişi oynamak zorunda kaldık. 10 kişiyle de pozisyonlarımız var. İki ofsayttan gol verilmedi ama biri ofsayt değil gibi bence. Kırmızı kartta hakem kurallar neyse onu uyguladı, kırmızı verdi. Biz kalecilerimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu hafta sonu büyük ihtimalle Oytun ile Gaziantep maçına çıkacağız, ona güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU GEREKENLERİ SÖYLEDİ"



Son dönemdeki kötü sonuçların ardından tartışılması sorulan Erol Bulut, "Sportif direktörümüz Emre Belözoğlu gerekenleri söyledi, net konuştu. Onun söylediklerine biz katılıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep FK ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan teknik adam, "Gaziantep FK iyi oynayan bir takım, evinde de iyi oynuyor. 5-3-2 oynuyorlar, farklı sistemle oynayan bir takım. Gördüğünüz gibi kupa maçları da kolay değil, elenen çok Süper Lig takımı oldu. Biz tur atladık, yola devam ediyoruz. Gaziantep maçı zor geçecek, çalışmalarımızı o doğrultuda yapacağız, inşallah 3 puanla döneceğiz." dedi.