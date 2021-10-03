Erol Bulut: Hak ederek 3 puanı aldık

3 Ekim 2021 Pazar 18:51 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:51

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanılması gereken bir maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Oyuncularını kutlayan Bulut, "Sezon başından bu yana baktığımızda pozisyon üretmekte ve değerlendirmekte sıkıntı vardı. Şükürler olsun bugün yakaladıklarımızı iyi değerlendirdik ve hak ederek 3 puanı aldık. Bireysel hatalardan yediğimiz goller oluyordu, oyun lehimize olmasına rağmen bireysel hatalarla kaybettiğimiz zamanlar oldu. Onu yavaş yavaş gidermeye çalışıyoruz. Bugün defans anlamında iyiydik. Çalışmamız gereken çok şey var defans ve hücum anlamında daha iyi olmamız lazım" dedi.

Bulut, takımı düşünerek hareket ettiğini ve en iyi performansı veren futbolcunun sahada olacağını dile getirerek, "Bireysel hatalar yapan oyuncuları bazen dinlendirmek gerekiyor. Bu hem oyuncuyu dinlendirmek, hem diğer oyuncularımızın performansını görmemize katkı sağlıyor. Kendisinden beklenen performansı gösteren oyuncularımız sahada olacaktır" diye konuştu.