Erol Bulut: Hedefimizin çok uzağındayız

14 Mart 2022 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:48

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Rakibin erken bir gol bulduğunu hatırlatan Bulut, "Ondan sonra daha iyi oynamaya başladık. Oyunun kontrolü bize geçti. Baskılı oynamaya çalıştık. Akabinde kazandığımız bir penaltı oldu. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynamaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İkinci golü kontrataktan yedik. Normalde deplasmanda böyle bir pozisyona yakalanmamanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Deplasmanda istedikleri sonuçları bugüne kadar alamadıklarını aktaran Bulut, "Çoğu maçta iyi oynamamıza rağmen sonuçları elde edemedik. Kalan 9 maçımızı yine bu takımla oynayıp, mücadelemizi vereceğiz. Hedefimizin çok uzağındayız. Kalan 9 maçı en iyi şekilde oynayıp, ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah futbolcu arkadaşlarımızla bunu başaracağız." şeklinde görüş belirtti.