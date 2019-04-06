Erol Bulut: Hiç beklemediğimiz bir skor oldu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, sahaya en az bir puan için çıktıklarını belirterek, "Buraya mağlup olmak için gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. Aslında iyi başladık. Rakibin ilk yarının sonunda kazandığı bir penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol sonrası ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı. Ondan sonra 2 gol daha yedik. İstemediğimiz bir sonuç, rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, yolumuza bakacağız." diye konuştu.

Bulut, müsabakada özellikle orta sahada istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini aktardı.