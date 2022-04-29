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Spor

Erol Bulut: Kalan 3 haftada güzel oyun ve birkaç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2022 Cuma 23:27 - Güncelleme:
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut, "Fenerbahçe, bizden 1 gol fazla atarak kazandı. Böyle maçlarda motivasyon farklı oluyor. Kulüpte ufak sıkıntılar var ama bu maç için oyuncularımı tebrik ederim. 3-2 biz de öne geçebilirdik. Fenerbahçe kazandı, kalite kendini gösterdi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." dedi.

Ligde kalacaklarını söyleyen Erol Bulut, "Kalan 3 haftada güzel oyun ve birkaç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz. Üç haftada sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

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