Erol Bulut: Kolay maç olmayacak

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:38

Malatyaspor'u ve Fenerbahçe'nin oynayacağı oyunu değerlendiren Erol Bulut, "Teknik direktörlüğe 2017'de Malatyaspor'da başladım. İyi işler yaptık. Avrupa kupaları pozisyonuna getirdik takımı. Güzel ve zor bir süreçti. Tabii ki rakibimiz geçen hafta iyi bir mücadele gösterdi. Kolay bir rakip değil.

Oynadıkları futbol tarzı uzun toplarla oynamak. Bizim için önemli olan geçen haftaki galibiyetten sonra bu hafta iyi oyunla galip gelip yola devam etmek. Bunun için sahaya çıkacağız. Kolay maç olmayacak. İnşallah keyifli maç olacak.

Bizim lehimize olacağını umut ediyorum. Futbolcularım o şekilde maça hazır ama bunu söylemekle olmuyor. Sahada çalışmak, doğruları yapmak, basit hata yapmamak, yakalanan pozisyonları değerlendirmek lazım. İnşallah öyle bir gün olur." dedi.