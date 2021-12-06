Erol Bulut: Korktuğumuz başımıza geldi

6 Aralık 2021 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:10

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamayan, korkak oynayan bir takım vardı. Penaltıda elimize, kolumuza dikkat edeceğimizi söylemiştik. Korktuğumuz başımıza geldi. Rakip 2-0 öne geçince işler kolay olmuyor. İkinci yarı baskılı oynadık, direkten dönen toplarımız oldu. Ancak maçları kazanmak için ikinci yarı yetmiyor. Zamanında maça konsantre olmalıyız. İlk yarıda eksikliklerimiz vardı ve 3 puanı kaybettik." ifadelerini kullandı.