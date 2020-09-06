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Spor

Erol Bulut: ''Kupayla başlamak güzel''

Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup finalinde Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon olmasının ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, 'Sezona kupa ile başlamak güzel bir duygu, inşallah devamı gelir' dedi.

06 Eylül 2020 Pazar 00:44 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 00:44
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Fenerbahçe'nin 1-0 galip bitirdiği ve bu sonuçla The Land of Legends Cup'ı kazandığı Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluş Spor Smart'a konuşan teknik direktör Erol Bulut, sezona kupa ile başlamanın güzel bir duygu olduğu ifade etti. 

Erol Bulut, "Sezona kupa ile başlamak güzel bir duygu, inşallah devamı gelir. Hücumda istediğimiz kadar etkili olamadık. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi sonuçlandırmamız gerekir. Defansta ise iyi işler yaptık. Kalemize sadece uzaktan şut atabildiler. O anlamda mutluyum" şeklinde konuştu

Bulut son olarak, "Her zaman üzerine koymamız gerekiyor. Burada bazı oyuncular bizimle değil. Önümüzdeki haftada lig başlıyor. İlk maçtan galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı 

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