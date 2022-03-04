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Spor

Erol Bulut: Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Alanyaspor'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2022 Cuma 00:48 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 00:48
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde uzatmalar sonucunda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybeden ve elenen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'un galibiyetini kutlayan Bulut, "Seyirciler açısından güzel bir maç oldu. Öne geçebileceğimiz pozisyonlar da oldu. Alanyaspor'u tebrik ederim." dedi.

Alanyaspor'da çalıştığı dönemde kadro dışı bıraktığı bir oyuncu hakkında konuştan Gaziantep FK Teknik Direktörü, "Alanyaspor'da bizim dönemimizde bir futbolcuyu kadro dışı bırakarak ne kadar haklı olduğumuzu herkes görmüş oldu. Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." ifadelerini kullandı.

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