Erol Bulut, Mesut Özil tercihinin nedenini açıkladı

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:53

Erol Bulut'un maç önü değerlendirmesi şu şekilde:

Son lig maçımızda mağlup olduk rakibimize karşı. Son 10 maçımıza baktığımızda 1 mağlubiyet, bir beraberliğimiz var. Son maç üzdü bizi. Karagümrük karşısında 3 puan alarak rakiplerimizden uzaklaşmak istiyoruz. Buradan 3 puan alarak 51 puana yükselip, yolumuza devam etmek istiyoruz.

Mesut Özil, 10 aylık süreç sonrasında 80 dakika oynayıp, kendini maça verdi. Pas alışverişi çok iyi gözüktü. Antrenmandaki performansı nedeniyle bugün ilk 11'e aldık. Hücum katkısını değerlendireceğiz.

Sakatlıklar olacak. 3 günde bir maç oynanıyor. Futbolcuların çoğu bu tempoya alışık değil. Bir pozisyon olduğunda 2-3 sakat veriyoruz. Luis Gustavo'nun sakatlığı bizi biraz geri atmış gibi oldu. Yeni transferimiz İrfan Can sakat onu değerlendiremiyoruz. Bu iki oyuncu bizim için önemli. Oynayacak arkadaşlarımız, Ozan ve Souza bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Daha iyi olacaklar.