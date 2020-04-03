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Spor

Erol Bulut: ''Sezon sonu sözleşmem bitiyor''

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 10:41 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:41
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Son 3 sezonda Malatyaspor ve Alanyaspor ile Süper Lig'e damgasını vuran Erol Bulut, Fotomaç'a konuştu.

Başarılı çalıştırıcı, uzun süredir isminin anıldığı Fenerbahçe konusunda 'sıcak' mesajlar verdi. "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu" diyen Bulut, "Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi" değerlendirmesinde bulundu.

Henüz resmi bir teklif almadığını kaydeden Erol Bulut şöyle konuştu: "Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor. Ancak dediğim gibi önemli olan F.Bahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Takımın başına nasıl bir karakter getirmek istedikleri. Şu an tek hedefim Alanya'da başarıya ulaşmak. Kupada final yapabiliriz. Ligde de ilk 4 şansımız var. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ve ne olur bilemeyiz."

ANTALYA'DA OYNANABİLİR!

Herkes gibi 'Evde kal' çağrısına uyduklarını ve çalışmalarına evde devam ettiklerini belirten Bulut, Rıza Çalımbay'ın kalan maçların Antalya'da oynanması önerisi içinse, "Rıza hocanın fikri güzel. Antalya'da her otelde bir takım kalabilir. Kontrollü bir şekilde tutulup, karantina gibi bir ortam olur. Şehirde yeterli stat ve tesisler de mevcut. Ancak sıcak nedeniyle haftada iki maç oynanacağını da düşünürsek, futbolcuların sıvı kaybı çok olacak." dedi. 

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