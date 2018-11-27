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Erol Bulut: Söylediğim hedefin arkasındayım, ilk 10 diyorum

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Akhisarspor karşısında galip gelerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

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Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 14.  haftasında konuk edecekleri Akhisarspor maçının hazırlıkları öncesinde açıklamada  bulundu.

Kasımpaşa karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten  Bulut, basit hatalardan derslerini daha iyi almaları gerektiğini dile getirdi.

Bulut, ligde hedefleri olduğunu ve basit hataları asgariye düşürmeleri  gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hücum anlamında 7-8 gol pozisyonu ürettik. Bunları iyi  değerlendiremedik. Tabi Guilherme, Donald sahada olsaydı, belki oyun daha farklı  seyredebilirdi. Ama sorun basit hatalar, o basit hataları yapmayacaksın. Rakip  iyi oynayabilir, kaliteli bir takım. En azından her şeyini vererek, o basit  hataları yapmayarak maçı kaybedebilirsin ya da kazanabilirsin. Benim tek  üzüldüğüm taraf basit hataları çok fazla yapıyoruz."

Takımda, son haftalarda alınan galibiyetlerin bir rehavetinin olduğunu  aktaran Bulut, "Lig henüz bitmedi, biz sadece 3 maç üst üste kazandık. Durumumuz  iyiydi ve dördüncü sıradaydık ama önemli olan sezon sonunda ligi nerede  bitireceğimiz. İnşallah istediğimiz yerde bitiririz. İnşallah şu an ki olduğumuz  yerlerde oluruz. Tabii bu söylemekle olmuyor. Onu antrenmanda çalışarak  gerçekleştirmemiz lazım. Oynayacağımız maçlarda üzerine koyarak, antrenmanda  çalıştıklarımızı maçta sergilememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, bu hafta sahalarında Akhisarspor'u konuk edeceklerini  hatırlatarak, "Onlar da bir çıkış arıyor. Avrupa Ligi'nde bir maçları var. Zorlu  bir maç olacak. Hiçbir maç kolay değil. Söylediğim gibi çıkış arayan bir rakip.  Onlar da buraya puan almak için gelecek. Biz 3 puan alarak yolumuza devam etmek  istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin takımın hedefini sorması üzerine Bulut, "Söylediğim  hedefin arkasındayım, ilk 10 diyorum. Tabii bu önümüzdeki 4 maçın gidişatı da çok  önemli. Önümüzdeki 4 maçta direkt rakiplerimizle oynayacağız. Onlardan alacağımız  puanlar, ilk yarıyı nerede bitireceğimizi bize gösterecek. Sonra devre arasında  yapacağımız iyi transferlerle ikinci yarı başladığında benim için ilk 7 haftalık  süreç çok önemli. Onu iyi atlattığımızda, gerçek hedeflerimizden birini  açıklayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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