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Spor

Erol Bulut: Takımımızı çok iyi motive ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:28
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Galatasaray karşısına eksiklerle çıkmalarının kendileri için sorun olmayacağını ifade eden teknik direktör Erol Bulut, "Bu maçlar her zaman farklı maçlar. Takımımızda yeterince bu tip maçları oynamış futbolcular var. Derbilerin havasını çok iyi biliyoruz ve biz de takımımızı çok iyi motive ettik." dedi.

"LİDERLİĞİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray karşısında liderliklerini korumak istediklerini vurgulayan Erol Bulut, "Bugün takımımızdan beklentilerimiz en üst düzey mücadele ve istediğimiz 3 puan. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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