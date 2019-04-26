20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9285
  • 6,6143
  • 243.425
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erol Bulut: Yakında kendimle ilgili radikal karar alabilirim

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 'Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. ' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın sonucuna bakarak konuşmak istemediğini belirten Bulut, "Malatyaspor'da hedefimiz bu şehre ve kulübe final yaşatıp kupayı getirmekti. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İkinci yarıda oynadığımız futboldan dolayı özür diliyoruz. İlk yarı iyi bir futbol vardı, öne geçebilirdik. Maalesef olmadı, nitekim elenmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin tamamlanmasına 5 maçın kaldığını hatırlatan Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor'un en iyi şekilde oynayıp en iyi yerde bırakacağını düşünüyorum. Ekibimizle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşup kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız." diye konuştu.

Erol Bulut, gazetecilerin "İstifa mı etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu ise yanıtsız bırakarak toplantı salonundan ayrıldı.

Ölen adamın evinden cephane çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düşünceleri okuyan cihaz geliştirildi

Düşünceleri okuyan cihaz geliştirildi

İstanbul emniyetinde atamalar

İstanbul emniyetinde atamalar

İngiltere Türksat uydularını destekleyecek

İngiltere Türksat uydularını destekleyecek

Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiler

Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiler

Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Türkiye'ye çağrı yaptı

Türkiye'ye çağrı yaptı

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler çadır kuracak

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler çadır kuracak

'Türkiye gerçek bir dost ülke'

'Türkiye gerçek bir dost ülke'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Boğazı´nda Erguvan zamanı!

İstanbul Boğazı´nda Erguvan zamanı!

787 yıllık, zamana meydan okuyor

787 yıllık, zamana meydan okuyor

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Bir zamanlar efsaneydiler, şimdi ise...

Bir zamanlar efsaneydiler, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA