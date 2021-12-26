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Spor

Erol Bulut: Zor bir maçı iyi bitirdik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada zor bir maçı iyi bitirdiklerini ifade etti.

26 Aralık 2021 Pazar 16:49 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:49
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İlk yarının son maçında galibiyet ile bitirdiklerini belirten Bulut, "Bizim adımıza sevindirici bir olay. Gaziantep şehrine armağan olsun. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibe pozisyon vermesek de rakip baskılı oldu. Rize deplasmanı kolay değil. Zor puan ve puanlar alınıyor. Penaltıdan alınan bir üç puan var. Sevindirici. Kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Daha farklı bir sonuç alabilirdik." ifadelerini kullandı.

Bulut, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın iyi maç yönettiğini savunarak, "Hakem ortada bir maç yönetti. İyi bir maç sergilediğini düşünüyorum. Hem bize hem rakibe karşı kararları doğruydu." şeklinde konuştu.

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