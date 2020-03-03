Erol Bulut'a evet Tayfun Korkut şüpheli

03 Mart 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:38

Geçen sezon Malatyaspor'u Avrupa'ya götüren, bu sezon da Alanyaspor ile mükemmel bir performans gösteren Erol Bulut'un ismi de Fenerbahçe ile anılıyor.

45 yaşındaki genç hocaya dün itibariyle sarı-lacivertli yönetimden kimse teklifte bulunmadı.

Bunun nedeni de sezonun bitimine 10 hafta kalmışken çalıştırdığı takım ve hocanın kafasını karıştıran kulüp olmamak.

Yine Fenerbahçe forması giyen Almanya kökenli bir diğer isim olan Tayfun Korkut ile de henüz temasa geçilmedi. O da Bulut gibi 45 yaşında ve son olarak Stuttgart'ı çalıştırdı. Korkut'un menajeri de kendilerine bir teklif olmadığını açıkladı.

(Sabah)