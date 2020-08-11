Erol Bulut'tan Brahim Darri transferine veto!

11 Ağustos 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:26

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri'nin transferi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından veto yedi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; genç teknik adam daha önce anlaşılan Fas asıllı Hollandalı kanat oyuncusunun alınmasına karşı çıktı.



Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından geçen sezon başında Karagümrük'e transfer olan Darri, 33 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Hollandalı futbolcunun, kırmızı siyahlı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.