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Spor

Erol Bulut'tan Brahim Darri transferine veto!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli yönetimin Fatih Karagümrük'ten kadroya katmak istediği 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri'nin transferini reddetti.

11 Ağustos 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:26
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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri'nin transferi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından veto yedi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; genç teknik adam daha önce anlaşılan Fas asıllı Hollandalı kanat oyuncusunun alınmasına karşı çıktı.

Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından geçen sezon başında Karagümrük'e transfer olan Darri, 33 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Hollandalı futbolcunun, kırmızı siyahlı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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