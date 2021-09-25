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  • Erol Bulut'tan hakem tepkisi: Neden sadece bizim maça veriliyor?
Spor

Erol Bulut'tan hakem tepkisi: Neden sadece bizim maça veriliyor?

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'a 4-0 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut maç sonu konuştu. Hakemlerden sikayetçi olan Bulut, 'Biz sadece maçta iki takım için de aynı şekilde kararlar verilmesini istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:41
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Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Erol Bulut bireysel hatalara ve hakem performansına değinerek, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Mağlubiyet alabilirsiniz, kötü maç oynarsınız. Bireysel hatalar yaparsınız, maçı kaybedersiniz. Ürettiğiniz pozisyonları iyi bir şekilde değerlendiremediğiniz zaman zaten iş biraz zorlaşıyor. Ama sadece bireysel hatalar yapıp maçı kaybetmedik. Sahadaki yönetimin de çok başarılı olduğunu görmedim. Bugünkü hakem Malatya'da da bize verildi. Bugünkü maçta da bizim maça verildi. Bu kadar iyiyse neden başka maça verilmedi? Neden sadece bizim maça veriliyor? Televizyonda görenler gördü olanları, yorumcular da bugün televizyonlarda konuşacaklar. Biz sadece maçta iki takım için de aynı şekilde kararlar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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