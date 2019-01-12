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Erol Bulut'tan istifa iddialarına yanıt! 'Doğru değil'

Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut hakkında çıkan istifa söylentilerini yalanladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, hakkında çıkan istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Antalya Belek'te ikinci sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, hakkında 'İstanbul'da avukatı ile görüştükten sonra istifa dilekçesi hazırlandı' ve 'Almanya Bundesliga'dan teklifler aldı' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Teknik direktör Bulut, yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor yönetiminin de konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

(DHA)

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