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Spor

Erol Bulut'tan kırmızı kart tepkisi: Karar biraz ağır

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, önümüzdeki haftalarda eksiklerini kapatarak daha iyi bir performans sergileyeceklerini kaydetti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:34 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:34
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Müsabakaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktaran Bulut, "Lige daha iyi başlamak isterdik. Kaybettik. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün kontrolünde geçti. İkinci yarı çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Orta saha ve hücum hattı için anlaştığımız 3 futbolcu da aramıza katılacak. Detaylar üzerinde daha fazla çalışmak gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Angelo Sagal'ın ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı kartla ilgili Erol Bulut, "Kırmızı kart kararı biraz ağır. Oyuncunun topa hamlesi var. Sonra ayağı da değmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Gaziantep'in son 2 sezonda daha fazla kontraatak futbolu oynadığını vurgulayan Bulut, "Bunu değiştirmek istiyoruz. Topa sahip olmaya çalışıyoruz. Zaman gerekiyor. Transferlerle takımı daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. Geçen seneden daha iyisini yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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