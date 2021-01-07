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  • Erol Bulut'tan maç sonu Mesut Özil açıklaması
Spor

Erol Bulut'tan maç sonu Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor galibiyeti sonrası konuştu. Bulut, transferde gündem olan Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:47 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:47
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Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Son üç maçtan 9 puan aldığımız için mutluyum. Gaziantep maçının ikinci yarısından itibaren iyi gidişatımız var. Eski takımıma karşı galibiyet almak mutluluk verici. Geçen sene iyi bir performans sergilemiştik. Bu sezon da iyi futbol oynuyorlar. İyi oyuncuları var. Bugün üç puan önemliydi ve bunu aldık. Doğru yolda devam ediyoruz.

"BİZİM PLANIMIZ TOPU RAKİBE VERMEKTİ"

Bugünkü oyunu seyredenler 'Rakibe %70 topu verdi' diyecekler. Bizim planımız topu rakibe vermekti. Biz iki gün dinlenip maça çıktık. Rakibimiz 2 gün fazla dinlendi. Evet ilk yarı daha önde basabilirdik ama psikolojik olarak skoru koruduk. İkinci yarı daha iyiydik. Üzüldüğüm taraf net pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Tercihleri daha iyi yapmalıyız. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı.

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Yönetimimiz çalışmalar yapıyor. Piyasaya bakıyoruz. Mesut Özil ismi sosyal medyada çok konuşuluyor. İlerleyen günlerde kendisi ve diğer isimlerle ilgili olan şeylere bakacağız. Şu anda Mesut Özil ile ilgili bir şey söyleyemem. Gerçekleşirse bakarız.

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