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Spor

Erol Bulut'un Cardiff'i yine kazanamadı

İngiltere Championship 12. hafta mücadelesinde Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Blackburn ile karşılaştığı mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybetti.

21 Ekim 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Erol Bulut'un Cardiff'i yine kazanamadı
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Championship 12. hafta maçında Erol Bulut'un takımı Cardiff, Blackburn ile karşılaştı.

Ewood Park'ta oynanan maçı Blackburn 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rankin Costello kaydetti.

Bu sonuçla Blackburn ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Erol Bulut'un takımı Cardiff ise spn 3 maçını kazanamadı.

Bu sonuçla Blackburn 16 puana çıktı. Cardiff ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Huddersfield ile karşılaşacak. Blackburn ise Millwall'a konuk olacak.

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