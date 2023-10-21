Erol Bulut'un Cardiff'i yine kazanamadı

Championship 12. hafta maçında Erol Bulut'un takımı Cardiff, Blackburn ile karşılaştı.

Ewood Park'ta oynanan maçı Blackburn 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rankin Costello kaydetti.

Bu sonuçla Blackburn ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Erol Bulut'un takımı Cardiff ise spn 3 maçını kazanamadı.

Bu sonuçla Blackburn 16 puana çıktı. Cardiff ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Huddersfield ile karşılaşacak. Blackburn ise Millwall'a konuk olacak.