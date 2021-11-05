Star.com.tr 5 Kasım 2021 Cuma 07:09 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 07:09

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut sezon başında Anadolu ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe ayrılığı sonrasında hiçbir kulüple anlaşma sağlamayan Erol Bulut Gaziantep FK ile anlaşarak yeni sezonda takımın başında yer almıştı. Bu sezon takımının başında çıktığı 11 maçta 12 puan toplayan tecrübeli hoca beklentilerin altında kalırken lig sıralamasında 15. sırada yer buldu.

EROL BULUT'UN TAZMİNATI DUDAK UÇUKLATTI

Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut'un kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaklaşık olarak 30 milyon TL tazminat maddesi olduğunu öğrenildi. Kötü gidişatta takımdan ayrılmayı düşünmeyen teknik adamın sözleşmesinde tek taraflı fesih gerçekleştirilirse tazminatın ödenmesi maddesi bulunuyor.

İSTİFA SORUSUNA KRİTİK CEVAP VERMİŞTİ

Gaziantep FK'nın ligin 10. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından maç sonrasında Erol Bulut'a istifa sorusu yöneltilmişti. Bulut, "Taraftar kendi gözünde onu görebilir, ben fazla kulak asmıyorum. Ben işime en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum. Geldiğimden beri neleri değiştirmeye çalıştığımı herkes iyi biliyor. Öyle birkaç taraftarın çağrısıyla hareket edeceğim düşünülemez. Ekibimle birlikte bu takım için en iyisini vermeye çalışacağım. Futbolcuların bana karşı olduğunu düşünmüyorum. Sadece içimizde ufak tefek sıkıntıların olduğunu düşünüyorum, onu da önümüzdeki hafta çözeceğimizi zannediyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.