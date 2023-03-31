Errick McCollumm'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollumm sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan uzak kalacak.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." İfadelerine yer verildi.

McCollumm'un tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.

Errick McCollumm, Türkiye'de Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını giymişti. Son olarak Pınar Karşıyaka'da profesyonel kariyerine devam ediyor.

