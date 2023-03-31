İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1883
  • EURO
    20,9369
  • ALTIN
    1221.62
  • BIST100
    4793.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Errick McCollumm'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber
Spor

Errick McCollumm'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Pınar Karşıyaka forması giyen Errick McCollumm yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta takımda yer alamayacak.

AA31 Mart 2023 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Errick McCollumm'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollumm sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan uzak kalacak.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." İfadelerine yer verildi.

McCollumm'un tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.

Errick McCollumm, Türkiye'de Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını giymişti. Son olarak Pınar Karşıyaka'da profesyonel kariyerine devam ediyor.

  • Errick McCollumm
  • tÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
  • PINAR KARŞIYAKA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.