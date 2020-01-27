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Spor

Ersan Adem Gülüm Antalyaspor için kontrolden geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

27.01.2020  12:39 - Güncelleme: 27.01.2020  12:39

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm'ün ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusuyla 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

(AA)

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