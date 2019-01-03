Ersan Gülüm haber gönderdi: Beşiktaş forması giymeye hazırım
ÇİN ekibi Hebei China Fortune ile olan sözleşmesi sona eren Adem Ersan Gülüm, Beşiktaş’a haber gönderdi.
- StarSpor
ÇİN ekibi Hebei China Fortune ile olan sözleşmesi sona eren Adem Ersan Gülüm, Beşiktaş’a haber gönderdi. Kartal’ın eski savunmacısı, “Beşiktaş forması giymeye hazırım” dedi. Ersan ile ilgili olarak son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş verecek.
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