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Ersan İlyasova'dan 10 sayı10 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 'double-double' yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi.

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin  mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 32 sayı farkla 144-112  mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun 27. galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükselen  Bucks'ta Khris Middleton ve Malcolm Brogdon 19'ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16  sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Mücadeleye sonradan girerek 19 dakika  sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 10 ribauntla  "double-double" yaptı.

Bu sezon 27. kez kaybeden Hawks'ta en skorer oyuncu, maçı 19 sayıyla  tamamlayan DeAndre' Bembry oldu.

Cedi Osman'ın çabaları yetmedi

Utah Jazz ise baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, konuk olduğu  Cleveland Cavaliers karşısında 117-91 kazanarak sezonun 19. galibiyetini aldı.

Jazz'da Donovan Mitchell 18, Jae Crowder 16, Ricky Rubio 15 sayı, Joe  Ingles 12 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Rudy Gobert ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 5  blokla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 31. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan  Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken,  mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 8  sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93

Miami Heat-Washington Wizards: 115-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111

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