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Ersan İlyasova'dan 2 sayı, 10 ribaunt, 6 asist

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 113-91 yenerek 6'da 6 yaptı.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Bu sezon 6. maçını da kaybeden Cavaliers'ta 31 dakika süre alan Cedi Osman, mücadeleyi 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle bitirdi. Ev sahibi takımda Rodney  Hood 17, Larry Nance Jr 15 sayı buldu.

Pacers'ta Bojan Bogdanovic 25, Victor Oladipo 24 sayıyla galibiyete  katkı sağladı.

Ersan'lı Bucks 6'da 6 yaptı

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando  Magic'i 113-91 yenerek 6'da 6 yaptı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Bucks'ta Giannis  Antetokounmpo, 21 sayı 7 ribauntla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev  sahibi takımda Khris Middleton 18, Malcolm Brogdon 16 sayı attı. Milli  basketbolcu Ersan İlyasova, 25 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 10  ribaunt, 6 asistle tamamladı.

Magic'te Nikola Vucevic'in 16, DJ Augustin'in 11 sayısı mağlubiyeti  önleyemedi.

LeBron James, Nowitzki'yi geride bıraktı

Los Angeles  Lakers'ın yıldızı LeBron James, San Antonio Spurs ile karşılaştıkları maçta Dirk  Nowitzki'yi geçerek NBA'in en skorer 6. oyuncusu oldu.

James, Lakers'ın deplasmanda Spurs'e  110-106 yenildiği mücadeleyi 35 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla  tamamladı. Kariyerinde 31 bin 202 sayıya ulaşan James, Dallas Mavericks'in Alman  basketbolcusu Nowitzki'yi (31 bin 187) geride bırakarak NBA'in en skorerleri  sıralamasında 6. basamağa çıktı. Aktif oyuncular arasında ligin en skorer ismi  konumundaki James'in önünde 31 bin 419 sayıyla Wilt Chamberlain bulunuyor.

Öte yandan DeMar DeRozan, 30 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 1  blokluk performansıyla Spurs'ün Lakers karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu.

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