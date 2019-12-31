Üst üste 3. kez parkeden galip ayrılan Bucks'ta Khris Middleton 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Giannis Antetokounmpo 23 sayı ve 10 ribauntla, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 14 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyette etkili oldu.
Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls'ta Zach LaVine 19, Lauri Markkanen ve Coby White ise 18'er sayıyla mücadele etti.
Uzatmaya giden maçı Timberwolves kazandı
Günün çekişmeli maçında Minnesota Timberwolves, normal süresi 103-103 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.
Bu sezon 16. kez kaybeden Nets'te Spencer Dinwiddie 36 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Joe Harris 19 sayı, Taurean Prince 11 sayı ve 14 ribauntla oynadı.
Sonuçlar
Washington Wizards-Miami Heat: 123-105